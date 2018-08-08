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  4. 08 Ağustos 2018 09:03

Havalimanında ''seks oyuncağı'' paniği

Almanya'nın başkenti Berlin'de patlayacı madde olduğundan şüphelenilen vibratör, havaalanında panik yaşanmasına sebep oldu.

Havalimanında ''seks oyuncağı'' paniği
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Berlin Schönefeld Havaalanı'nda güvenlik görevlilerin 31 yaşındaki bir erkek yolcunun bagajında şüpheli bir cisim bulması paniğe neden oldu. Rutin X-Ray kontrolü sırasında fark edilen ve patlayacı olduğundan şüphelenilen cismin bir vibratör olduğu belirlendi.

Tatile gitmek için yola çıkan çiftin bagajının tam teçhizatlı bomba imha ekipleri tarafından yaklaşık 60 dakika incelendiği belirtildi. Verilen yanlış alarm havaalanında paniğe neden olurken, yolcuların uçağı kaçırdığı öğrenildi.

Tatile seks oyuncaklarını da götürmek isteyenlere, benzer durumların yaşanmaması için oyuncakların pillerinin sökülmesi ve çalışır durumda olmadığından emin olunması tavsiye ediliyor.


 

Sputnik

seks oyuncağı , vibratör
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