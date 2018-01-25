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  4. 25 Ocak 2018 23:16

Helikopter düştü ! Ölüler var...

Ukrayna'da Mi-8 tipi helikopter düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Helikopter düştü ! Ölüler var...
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Ukrayna'nın Poltova bölgesindeki Kremençuk şehri  yakınlarında Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Poltova bölgesi Devlet Olağanüstü Haller Servisi Basın Sözcüsü  Svetlana Rıbalko, Ukraynabasınına yaptığı açıklamada özel bir firmaya ait Mi-8  tipi helikopterin Kremençuk şehri yakınlarında akşam saatlerinde eğitim uçuşu  esnasında düştüğünü söyledi.

Rıbalko, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde 4 kişinin  bulunduğunu ve hepsinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçlerinin incelemelerde bulunduğu  belirtildi.

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