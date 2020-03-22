Hırvatistan'da 6 büyüklüğünde deprem !

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bu sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre depremin kentin kuzeyinde ve yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı. Daha sonra yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5.3'e düşürüldüğü belirtildi. Çekilen ilk görüntülerde çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğü, bazı tarihi binaların çatılarının yıkıldığı görüldü.

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi GFZ, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Reuters başta olmak üzere uluslararası ajansların “son dakika” haberi olarak servis ettiği gelişme ile ilgili ilk sallantının 6 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, kısa bir süre sonra bu rakama güncelleme geldi.

GFZ, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, depremin richter ölçeğine göre 5.4 olduğunu açıkladı.