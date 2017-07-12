Hollanda gazetesinden skandal 15 Temmuz haberi

Hollanda'nın ulusal gazetelerinden NRC Handelsblad, 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni’ne ilişkin yaptığı haberde, mülakat yaptığı Türklerin isimlerini milli oyuncular Cenk Tosun, Emre Mor ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba olarak yayınladı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından gazete hatasını düzeltti.

Liberal Hollanda gazetesi olarak bilinen NRC Handelsblad, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni'ne ilişkin bir haber yaptı.



Türklerle röportaj yapan NRC muhabiri mülakat yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı. Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete, haberde Beşiktaş'ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor'un isimlerini kullandı.

Gazetenin haberde yaptığı hatanın Hollandalı Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve tiye alınmasının ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların ismi silindi.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, NRC muhabirinin mülakat yaptığı kişilerin kendi isimleri yerine söz konusu futbolcuların isimlerini beyan ettiği öne sürüldü.