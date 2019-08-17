Hollanda Prensesi hayatını kaybetti

Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix'in kız kardeşi olan Hollanda Prensesi Christina bu sabaha karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Prensesin bir süredir kemik kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Kraliçesi Maxima ve Beatrix, Prensesin ölümü sebebiyle derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili kız kardeşimiz ve halamızın ölümü sebebiyle derin üzüntü duyuyoruz. Christiana dikkat çeken bir kişiliğe ve sıcak bir kalbe sahipti. Müziğe olan tutkusu ve yeteneği ile çok sayıda kişinin yaşamına dokunmuştu. Güzel hatıralarımızı sevgiyle anacağız." dendi.

Hollanda Kraliyet Ailesi resmi Instagram hesabında Prenses Christina'nın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, Kraliyet Ailesi hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve taziye bildiren yorum aldı.

1947 yılında dünyaya gelen Prenses Christina, Kraliçe Juliana ve Almanya doğumlu Prens Bernhard'ın dört kızından en genç olanıydı.

1975 yılında Jorge Guillermo ile evlenen Prenses Christina, bu evlilikten Bernardo, Nicolas ve Jualiana adlı üç çocuk dünyaya getirdi.

Çift 1996 yılında boşanma kararı aldı.

Hollanda, Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve İtalya gibi çok sayıda ülkede yaşayan Prenses Christina evliliği sebebiyle taht verasetinden feragat etmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, taht verasetinden feragat eden Christina için, "Yaşamına yön vermek için kendi yolunu açtı" demişti.