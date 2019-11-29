Hollanda ve Brezilya'da art arda bıçaklı saldırılar !

Hollanda Lahey'deki bıçaklı saldırıda yaralananların olduğu belirtiliyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bıçaklı bir saldırganın bir barda 6 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentii merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.

Polis sözcüsü Wellington Moreira, altı kişinin rehin tutulduğunu doğruladı.

Yerel saatle 15.34'te adının 'Sergio' olduğu belirtilen bir rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.

LONDRA'DAKİ SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANMIŞTI

Bugün İngiltere’nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı.