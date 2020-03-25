Hollanda'da bayram namazı iptal

Hollanda hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’a kadar tüm toplantı ve etkinlikleri iptal etmesi, ülkedeki Müslümanların Ramazan ayı kutlamalarını da etkileyecek.

Sonhaber.eu'da yer alan habere göre, Hollanda hükümet Pazartesi günü, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3‘ten fazla kişinin bir araya gelmesini ve birbirlerine 1,5 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı. Bu kurala uymayan kişilere 400 euro, şirketlere de 4 bin euro para cezası verilecek.

Hollanda Televizyonu’na (NOS) göre, bu önlemler nedeniyle 23 Nisan gecesi başlayacak olan Ramazan ayı etkinliklerine de sınırlamalar getirilecek.

Ülkedeki cami ve diğer ibadethaneler, toplanma yasağı çerçevesinde 1 Haziran’a kadar kapalı olacağı için teravih ve 24 Mayıs’taki bayram namazı kılınamayacak.

Hollanda’daki Müslümanların bayram ziyaretleri ve toplu iftar yemekleri de, toplanma yasağı nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek.