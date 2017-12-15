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  4. 15 Aralık 2017 22:04

Hollanda'da polise bıçaklı saldırı !

Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda polise bıçakla saldıran bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Hollanda'da polise bıçaklı saldırı !
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Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda polise bıçakla saldıran bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Güvenlik nedeniyle havalimanı boşaltıldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda polis, bıçaklı bir kişiyi vurarak gözaltına aldı. Hollanda polisi, havaalanında dur ihtarına uymayan bir kişiyi vurarak durdurdu, yaralanan şüpheli gözaltına alındı. Polis durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Uçuşlarda herhangi bir iptal yaşanmadı. Hava trafiği gecikmeli olarak sürdürülüyor. Polis havaalanı giriş çıkışlarında güvenlik tedbirlerini artırdı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklanmadı.

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