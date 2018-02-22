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  4. 22 Şubat 2018 21:41

Hollanda'dan skandal karar !

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını sözde soykırım olarak kabul eden tasarıyı onayladı.

Hollanda'dan skandal karar !
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Türkiye’ye büyükelçi göndermeme kararı alan Hollanda yeni bir skandala daha imza attı. Meclis’in gündemine gelen ‘1915 olaylarını sözde soykırımı olarak kabul eden tasarı’ kabul edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda  parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili, "Hollanda hükümeti,  Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa  olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu  zaman soykırımdan bahsedebilir." dedi.

Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili  oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları  konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag,  "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında  olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman  soykırımdan bahsedebilir." dedi. Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile  getirerek "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve  yaşananları ortaya koymalı." ifadesini kullandı.

Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında,  uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki  açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması  Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor." diye konuştu.

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