Hollandalı gurbetçilerden rekor yardım

Kurban Bayramı öncesi düzenledikleri kampanya ile 14 bin den fazla kurban hissesi toplayan Holandalı gurbetçilerimiz Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen yardımlarla birlikte dünyada 17 bölgede 365 bin fakire kurban eti ve yardım dağıttı.

Afganistan, Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılar, Somali, Gambiya başta olmak üzere Afrika’dan Güney Asya’ya, Balkanlardan Ortadoğuya binlerce fakir aileye Kurban Bayramı'nda destek olan gurbetçilerimiz bu alanda sivil toplum kuruluşu olarak bir rekora da imza atmış oldu.

Merkezi Amsterdam’da olan ve gurbetçilerimizin kurduğu Hollanda İnsani Yardım Teşkilatı 30 üzerinde gönüllü ile farklı ülkelerdeki partner kuruluşlaral işbirliği içinde Kurban etleri ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kuruluş yayınladığı grafikle yardım gerçekleştirilen bölgeleri ve yardım miktarlarını açıkladı.







