Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu
ABD'deki bombalı saldırıların faili kendini havaya uçurdu
SGK'dan müjde! O tedaviler de kapsama alındı
SGK'dan müjde! O tedaviler de kapsama alındı
İnternette milyonlarca kişinin izlediği o videoya ceza geldi
İnternette milyonlarca kişinin izlediği o videoya ceza geldi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 21 Mart 2018 16:11

Hollanda'nın Türkiye karşıtlığı işe yaramadı !

Hollanda Başbakanı Rutte'nin Türkiye'yi Afrin operasyonu nedneiyle kınaması NATO ve AB'de destek bulamadı.

Hollanda'nın Türkiye karşıtlığı işe yaramadı !
A+ A-

Hollanda Afrin harekatının kınanması AB ve NATO'dan destek bulamadı
 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

Rutte, Salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.

'TÜRKİYE MÜLTECİ ANLAŞMASINA BAĞLI KALDI'

Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasına da değindi.

Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren başbakan, Atina yönetiminin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ağırk

anlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi. Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.

ab , destek , nato , rutte , avrupa , abd , hollanda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM