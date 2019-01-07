Hoşlandığı adam tarafından reddedilen kadın öyle bir şey yaptı ki...

İsmi açıklanmayan bir adam adam ve Jacqueline Ades 'milyoner tanışma uygulaması' aracılığıyla tanıştı. İkili bir defa buluştu ancak adam, Ades ile bir daha görüşmek istemedi. Ades tarafından tacize uğrayan adamın bir cilt bakım şirketinin CEO'su olduğu belirtildi.

Ades geçen mayıs ayında 159 bin mesaj attığı adamın evine zorla girip duş aldıktan sonra tutuklandı. Polis, Ades'in arabasında bir kasap bıçağı bulunduğunu da belirtti. Ades önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.

Ades'in gönderdiği bazı mesajlar yayımlandı. Mesajlar içinde "Böbreklerinden suşi ve el kemiklerinden chopstick yapacağım" ve "Bağdokunu, kafatasını, ellerini ve ayaklarını kıyafet niyetine giyerim" tarzı ifadeler yer aldı.

Ades ilk tutuklandığında 67 bin mesaj attığı belirtilmişti, ancak yapılan araştırmalar sonucunda 159 bin mesaj atıldığı ortaya çıktı.



Ades konu ile ilgili yaptığı açıklamada mesajların "komik" olduğunu düşündüğünü belirtti ve "Böyle düşünmesini kabul ediyorum. Biri onu sevmeli. O çok tatlı. Onu korkuttuğuma inanamıyorum" dedi.