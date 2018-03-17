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  4. 17 Mart 2018 17:02

Hostes uçaktan düşüp öldü

Emirates uçağında çalışan Bulgar hostes, havalimanında acil çıkış kapısından düşerek yaşamını yitirdi.

Hostes uçaktan düşüp öldü
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Dünyaca ünlü havayolu şirketi Emirates'te çalışan bir hostes, havalanmak için hazırlanan uçağın acil çıkış kapısından düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den havalanan Boeing 777 model yolcu uçağı, Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarındaki Entebbe uluslararası havalimanına indi.

Emirates havayolları, resmi açıklamasında geri dönüş için hazırlık yapılırken hostesin açık kapıdan düştüğü belirtildi.

Bulgaristan vatandaşı 46 yaşındaki hostes Elena Vassileva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ugandalı yetkililer, olayı soruşturuyor.

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