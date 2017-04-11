Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle gazete basanlar: İçkiliydik

Sanıkların mahkemedeki ifadesi komiklikte karikatürleri bile geride bıraktı. 4 saldrıgan olaydan bir gün önce içki içerek, gazeteyi kundaklamayı planladıklarını söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 7 Ocak 2015 tarihinde dünyaca ünlü karikatür dergisi Charlie Hebdo’ya, Muhammed karikatürleri yayınladığı gerekçesiyle, IŞİD militanlarınca saldırı düzenlenmiş ve aralarında karikatüristlerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Dünyanın nefretini çeken bu vahşet sonrası, aynı karikatürü sayfalarına taşıyan Morgenpost gazetesi, 11 Ocak 2015 günü molotof kokteyl atılarak kundaklanmış ve binada hasar oluşmuştu.

Avrupa Postası'nın haberine göre, olayla ilgili olarak gazete bürosuna yakın bir mesafede ikamet ettikleri açıklanan kişiler hakkında Hamburg Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Saldırganların olaydan bir gün önce de, öğrenciler tarafından panoya asılan Muhammed karikatürü nedeniyle Max-Brauer Allee isimli okulu kundaklama teşebbüsünde bulundukları, ancak bunu başaramadıkları bildirilmişti.