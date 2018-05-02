İki AB ülkesi arasında kriz !

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya'nın, yabancı işçilerin ülke dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımları kısıtlama kararı almasına tepki gösterdi.



Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avusturya hükümetinin aile yardımı ile ilgili aldığı kararın ülkede yaşayan Macarlara karşı haksızlık ve adaletsizlik olduğunu savundu.

Macar hükümetinin, Macarlara karşı atılan adımlarla her zaman mücadele edeceğini belirten Szijjarto, ''Avusturya önemli bir ortağımız. Birçok konuda müttefikiz ama bu konuda önemli tartışmamız var. Avusturya hükümetinin son kararı Macarlara karşı yapılan adaletsizlik ve haksızlıktır.'' diye konuştu.

Avusturya'da yaşayan Macarların vergi sorumluluğunu Avusturya vatandaşları gibi tam olarak yerine getirmelerine rağmen daha az aile yardımı almalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Szijjarto, konunun aslında Avrupa'nın sorunu olduğunu ve Avrupa kurumlarının söz konusu hukuk ihlaline karşı harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek düzenlemeden 39 bin Macar çocuğun etkilenmesi bekleniyor.

Avusturya Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı Juliane Bogner-Strauss, ülkede çalışan AB vatandaşlarının Avusturya dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımlarda düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığını bildirmiş, aile yardımı olarak bilinen sosyal yardımın aylık gelir ya da sigorta kapsamında olmadığını belirterek, üye ülkelerin durumuna göre yardımlarda kısıtlama yapılacağını kaydetmişti.

Yabancı işçilerin Avusturya dışında yaşayan çocukları için yıllık 273 milyon avro ödeme yapıldığını dile getiren Strauss, “Bu düzenleme ile yıllık harcamalar yaklaşık 100 milyon avro azalacak. Bu miktarı Avusturya’da çocuklarımızın sosyal giderleri için kullanacağız.” ifadesini kullanmıştı.