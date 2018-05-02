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  4. 02 Mayıs 2018 22:34

İki AB ülkesi arasında kriz !

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret bakanı Peter Szijjarto, Avusturya'nın kararı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İki AB ülkesi arasında kriz !
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya'nın, yabancı işçilerin ülke dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal yardımları kısıtlama kararı almasına tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada,  Avusturya hükümetinin aile yardımı ile ilgili aldığı kararın ülkede yaşayan  Macarlara karşı haksızlık ve adaletsizlik olduğunu savundu.

Macar hükümetinin, Macarlara karşı atılan adımlarla her zaman mücadele  edeceğini belirten Szijjarto, ''Avusturya önemli bir ortağımız. Birçok konuda  müttefikiz ama bu konuda önemli tartışmamız var. Avusturya hükümetinin son kararı  Macarlara karşı yapılan adaletsizlik ve haksızlıktır.'' diye konuştu.

Avusturya'da yaşayan Macarların vergi sorumluluğunu Avusturya  vatandaşları gibi tam olarak yerine getirmelerine rağmen daha az aile yardımı  almalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Szijjarto, konunun aslında  Avrupa'nın sorunu olduğunu ve Avrupa kurumlarının söz konusu hukuk ihlaline karşı  harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek düzenlemeden 39 bin Macar çocuğun  etkilenmesi bekleniyor.

Avusturya Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı Juliane Bogner-Strauss, ülkede  çalışan AB vatandaşlarının Avusturya dışında yaşayan çocuklarına yönelik sosyal  yardımlarda düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığını bildirmiş, aile yardımı  olarak bilinen sosyal yardımın aylık gelir ya da sigorta kapsamında olmadığını  belirterek, üye ülkelerin durumuna göre yardımlarda kısıtlama yapılacağını  kaydetmişti.

Yabancı işçilerin Avusturya dışında yaşayan çocukları için yıllık 273  milyon avro ödeme yapıldığını dile getiren Strauss, “Bu düzenleme ile yıllık  harcamalar yaklaşık 100 milyon avro azalacak. Bu miktarı Avusturya’da  çocuklarımızın sosyal giderleri için kullanacağız.” ifadesini kullanmıştı.

AA

adalet , işçi , ab , macaristan , avusturya
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