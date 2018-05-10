İki yıl işkence edip öldürdüler !

20 Eylül 2017 günü, komşuların şikayeti üzerine, çiftin Wimbledon'daki evine giren polis, bahçede yaptığı kazı çalışması sonucunda 21 yaşındaki Fransız Sophie Lionnet'nin yanmış bedenine ulaşmıştı. Genç kız, uluslararası bir kültürel değişim programıyla fransız çiftin İngiltere'deki evine yerleşmiş, bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı.



21 Mart'tan beri süren dava sonuna yaklaşırken korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcı iddianamesinde "Sophie Lionnet bu iki kişi tarafından işkence görmüştür. Fransız çift Sabrina Kouider ve Ouissem Medouni, evlerinde 'au pair' olarak çalışan Sophie Lionnet'ye önce cehennemi yaşatmış, sonra da Eylül 2017'de Wimbledon'da öldürmüşlerdir. Burada bir değil iki katil var" dedi.

Moda tasarımcısı Sabrina Kouider (35) ve bankacı eşi Ouissem Medouni (40) 2004 senesinden beri Londra'da yaşıyordu. 20 Eylül 2017 günü, komşuların şikayeti üzerine, çiftin Wimbledon'daki evine giren polis, bahçede yaptığı kazı çalışması sonucunda 21 yaşındaki fransız Sophie Lionnet'nin yanmış bedenine ulaşmıştı. Genç kız, uluslararası bir kültürel değişim programıyla fransız çiftin İngiltere'deki evine yerleşmiş, bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Lionnet'nin, 2016 senesinde annesine yazdığı bir mektupta "Neden sebepsiz yere beni suçluyorlar? Bilet param olsa hemen geri dönerdim" dediği de ortaya çıkan kanıtlar arasında. Maktulun annesi, endişelendiğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için kızına yardım eli uzatamadığını açıkladı.

Komplo teorilerine aşırı ilgi duyan çiftin, genç kıza hayali suçlamalar yönelttiği, ve gerçekleştirdikleri "sorgulamaları" kamerayla kaydettikleri tespit edildi. Lionnet'ye aylarca işkence yapan Kouider ve Medouni çiftinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda video kaydına ulaşıldı. Adli tıp uzmanları ayrıca, Lionnet'nin göğüs kafesi, beş kaburgası ve çene kemiğinin çekilen son videodan önce kırıldığını açıkladı. Cinayetle suçlanan çiftin Lionnet'ye ücret ödemediği ve evden çıkışlarını kısıtladığı da verilen bilgiler arasında.

Sophie Lionnet'yi gömdüklerini itiraf eden çift, cinayet suçlamasını ısrarla reddediyor. Dün yapılan son duruşmada çiftin birbirlerini suçlaması gözlerden kaçmadı.