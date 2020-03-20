İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Monaco Sarayı, Prens II. Albert'in koronavirüsü testinin pozitif sonuç verdiği açıkladı. Prens Albert, koronavirüse yakalanan ilk Devlet Başkanı oldu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

62 yaşındaki Monaco Prensi II. Albert, korona virüsüne yakalandı. Monaco Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilerek, "Sağlığı iyi. Prens, doktoru tarafından izleniyor. Prenses Grace Hastanesi'ndeki uzmanlar tarafından tedavi ediliyor. Özel dairesinde çalışmaya devam ediyor. Kabinesi, hükümeti ve en yakın iş arkadaşlarıyla yakın temas halinde" denildi.

Açıklamada ayrıca Prens Albert'in Monaco halkından evde kalma önlemlerine saygı duyulması, başkalarıyla temasın sınırlandırılması isteği hatırlatıldı. Sadece evde kalma kurallarına titizlikle uyulmasının koronavirüsün yayılmasını engelleyeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 828 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 236 bin 877'ye çıktı.