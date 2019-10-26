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  4. 26 Ekim 2019 10:20

İlkokulda skandal! Öğrencilerini gaz odasıyla tehdit etti

İngiltere’de bir ilkokulda verdiği ödevin yapılmaması durumunda ilkokul öğrencilerini gaz odası ile tehdit eden öğretmen işten atıldı.

İlkokulda skandal! Öğrencilerini gaz odasıyla tehdit etti
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Öğretmenin söz konusu ifadeyi sarf ettikten sonra, şaka yaptığını; öğrencilere,  ‘kimseye bunu söylemeyin’ dediği rapor edildi. Ancak olay sosyal medyada yayılınca okul yönetimi soruşturma açarak öğretmeni uzaklaştırdı.   

Yahudi cemaatinin yayın organı Şalom’un yerel basından aktardığı habere göre, olayın meydana geldiği Newberries İlkokulundaki sınıfın 28 öğrencisinden 11’i Yahudi asıllı.  Okul adını gizli tuttuğu öğretmenin kadrolu olmadığını, geçici statü ile sözleşmeli çalıştığını belirtti.  

Okul açıklamasında olayı ırkçılık olarak niteleyerek kınadı ve kapsamlı bir soruşturma açıldığını belirtti.

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