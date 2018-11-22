İngiliz bakan itiraf etti: ''Türkiye tuzağı''

İngiltere'de ülkenin gündemi AB'den çıkış süreci. Başbakan Theresa May, bir yandan AB'yle anlaşma metni üzerinde çalışırken, diğer yandan da kabinesinden destek almaya çalışıyor. Bu süreçte sert eleştirilerin hedefi olan May'e bir şok da Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan geldi. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın geçen hafta Başbakan May'i Brexit anlaşması konusunda uyardığını ve Brüksel ile üzerinde mutabık kalınan metni 'Türkiye tuzağı' sözleriyle nitelendirdiğini yazdı. Hunt'ın, söz konusu anlaşmayla İngiltere'nin AB'ye üye olmadan yıllarca Brüksel'in uydusu gibi hareket etmek zorunda kalacak olduğunu söylemesi, adeta AB'nin yıllardır Türkiye'yi nasıl oyaladığının itirafı oldu.



İngiltere Başbakanı Theresa May, muhalefet partilerinin yanı sıra lideri olduğu Muhafazakar Parti’den bazı milletvekillerinin de tepkisini çeken Brexit anlaşmasına son şeklini vermek üzere Brüksel ile müzakerelere devam ediyor.

Brexit anlaşmasının Pazar günü AB liderler zirvesinde oylanması planlanıyor.

Ancak Daily Telegraph, geçen hafta İngiltere hükümetinin kabine toplantısında görüşülen taslak anlaşma metnine itirazların geldiğini, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Türkiye’yi örnek göstererek metin üzerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

İLGİLİ HABER AB heyeti Ankara'da: Dönem başkanı Türkiye karşıtı ama konuşmada adaylık vurgusuO kabine toplantısından sonra Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifalarını vermişlerdi.

‘AB’NİN BİR UYDUSU’

Daily Telegraph, Dışişleri Bakanı Hunt’ın mevcut anlaşma metninin İngiltere’yi ‘AB’nin bir uydusu’ konumuna düşüreceğini ve İngiltere’yi Türkiye gibi süresiz biçimde AB’ye üye olmaksızın Brüksel’in politikalarına bağımlı kılacağını söylediğini yazdı.

Haberde Hunt’ın bu durumu Türkiye’nin 31 yıldır devam eden üyelik müzakereleri sonucu oluşan Brüksel-Ankara ilişkilerine benzettiği ve ‘Türkiye tuzağı’ olarak nitelendirdiği aktarıldı.

MAY CUMARTESİ GÜNÜ BİR KEZ DAHA GİDİYOR

Haberde, Hunt’ın ayrıca anlaşma konusunda diğer AB üyesi ülkelerle bir mutabakata varılsa dahi metnin İngiltere Parlamentosu’nun da onaylanması gerektiğini hatırlattığı ve mevcut haliyle anlaşmanın parlamentodan geçmesinin mümkün olmadığı uyarısını yaptığı vurgulandı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May dün Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. Brexit anlaşmasına son şeklini vermeye çalışan taraflar, Cumartesi günü bir kez daha Brüksel’de buluşacak.