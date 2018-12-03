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  4. 03 Aralık 2018 16:13

İngiliz İstihbarat Teşkilatı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz İstihbarat Teşkilatı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
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İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6'in direktörü Alex Younger, Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.
İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6'in direktörü Alex Younger, Rusya'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Younger açıklamasında Kremlin'in Batı'yı hafife almaması uyarısında bulundu ve İngiltere'nin Rusya'nın istikrarını bozmaya çalışmadığını söyledi.

Younger ayrıca Fransa ve Almanya'da planlanan terör olaylarının, MI6 tarafından sağlanan istihbarat bilgisi sayesinde önlendiğini, gücün, paranın ve siyasetin Doğu'ya kaydığını ve yeni politik gerçeğin bu olduğunu belirtti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kendisine Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bir soru yöneltilen Younger, yaşanan olayı korkunç ve şoke edici bir saldırı olarak niteledi.

mı6 , cemal kaşıkçı , ingiltere
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