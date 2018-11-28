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  4. 28 Kasım 2018 23:35

İngiliz mahkemesinden ''Ankara Anlaşması'' kararı

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Türk vatandaşlarına bazı haklar veren Ankara Anlaşması hakkında kararını verdi.

İngiliz mahkemesinden ''Ankara Anlaşması'' kararı
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İngiliz Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Türk  vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı veren Ankara Anlaşması'yla ilgili düzenlemesine yönelik davanın esastan görülmesine izin verdi.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler  tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”nin kurucusu İpek Leni Candan,  yaptığı yazılı açıklamada,  başvurularını değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin,  İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın esastan görülmesine ilişkin izin talebini kabul ettiğini bildirdi.

Mahkemenin dün aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Candan,  "Mahkemenin davamıza izin vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız  ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Elimizden alınan  hakları geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının bu yıl aldığı kararla süresiz oturum başvurusu  için gereken süreyi 5 yıla çıkarttığını, dil ve kültür sınavı zorunluluğu  getirdiğini ve başvuru ücretini de kişi başına 2 bin 389 sterline yükselttiğini  aktaran Candan, İngiltere’de halihazırda bulunan yaklaşık 12 bin 500 Ankara  Anlaşması'ndan faydalanan Türk vatandaşının haklarının bu düzenlemeyle olumsuz  etkilendiğini kaydetti.

"Bariz adaletsizlik"

Davanın avukatı Yaşar Doğan da "Yüksek Mahkeme yargıcı,  müvekkillerimizin meşru beklentilerinin ihlal edildiğini savunan başvuru  temelimizi mesnetli ve savunulabilir bulduğundan davamızın esasının incelenmesine  karar verdi. Şimdi davamızın esasının incelenip karara bağlanacağı duruşma için  gün tayin edilmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın düzenlemelerinin, geçiş süreci tanımadan ve geriye doğru  işletilmesinin haksızlığını vurgulayan Doğan,  “Çok bariz bir adaletsizlik ve  haksızlığın oluştuğu bu durumun mahkemeye gidilmeden çözülebilmesi gerekirken,  İçişleri Bakanlığı bize mahkemeye gitmekten başka bir yol bırakmamıştır.  Haklılığımızı ispat edip başarılı olacağız.” değerlendirmesini yaptı.

“Türk İş İnsanları Birliği” dava sürecinin finansmanı için internet  üzerinde başlattığı bağış kampanyasında yaklaşık 70 bin sterlin toplamıştı.

Yeni düzenleme

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması  (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere'de  ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için  başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz  oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz  oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına  süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını  açıklamıştı.?

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na  başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet  verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan  sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için  başvurabiliyorlardı.

AA

mahkeme , izin , ankara anlaşması
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