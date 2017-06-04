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  4. 04 Haziran 2017 15:33

İngiliz polisi baskınlara başladı, 1 kişi vuruldu

Londra'da polis bu sabah kentin doğusundaki bir adrese baskın yaptı. Saldırganlardan birinin ikametgahı olan adreste dört kişi gözaltına alındı, kaçmaya çalışan bir kişi vuruldu.

İngiliz polisi baskınlara başladı, 1 kişi vuruldu
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Londra'da dün gece düzenlenen terör saldırısının ardından polis bu sabah kentin doğusundaki bir adrese baskın yaptı.

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Londra Köprüsü ve Borough Pazarı’ndaki araçlı ve bıçaklı terör saldırısının ardından bu sabah polis, Londra’nın doğusunda bulunan Barking semtindeki bir evi bastı.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ikametgahı olduğu belirtilen evde dört kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulduğunu söyledi.

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AA

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