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  4. 07 Mayıs 2020 07:08

İngilizler Türkiye’den giden 400 bin ekipmanı iade ediyor

İngiltere, Türkiye'nin gönderdiği yaklaşık 400 bin koruyucu kıyafeti "standartlara uymadığı" gerekçesiyle Türkiye'ye iade etmeye hazırlanıyor.

İngilizler Türkiye’den giden 400 bin ekipmanı iade ediyor
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İngilizler, Türkiye’den giden 400 bin koruyucu kıyafeti kendi standartlarına uygun bulmadı.

The Guardian’ın ulaştığı bilgilere göre, İngiliz Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi’nin ihtiyacı için Türkiye’den getirilen koruyucu kıyafetlerin İngiliz sağlık sistemi standartlarına uymadığını doğruladı.

Sözcü gazetesinden Samet Demir'in haberine göre gazetenin haberine göre, başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’na yakın bir bölgede tutulan malzemelerin geri ödeme talebiyle iadesi istenecek.

Türkiye’de üretilen benzer koruyucu kıyafetler mart ayından beri Türkiye’deki sağlıkçılar tarafından kullanılıyor.

NE OLMUŞTU?

İngiltere’deki corona virüsü salgını sırasında sağlık çalışanları yetersiz koruyucu malzeme nedeniyle isyan etmiş ve koruyu malzemeler olmadan çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Ülkede yaşanan çok sayıda ölümün yanında yaşanan malzeme kıtlığı İngiliz hükümetini harekete geçirmiş ve İngilizler Türkiye’den koruyucu malzemelere karşı uygulanan ihracat yasağının gevşetilmesi talebinde bulunmuştu.

İngiliz basını Türkiye’den gelecek malzemeleri günlerce manşetlerine taşımız ve iki ülke arasında kısa süreli bir koruyucu ekipman diplomasisi yaşanmıştı.

Aşılan diplomatik sürecin ardından Türkiye’den yola çıkan 400 bin ekipman 22 Nisan gecesi İngiltere’deki Brize Norton Havaalanı’na inmişti.
 

Sözcü

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