İngiltere ''altın vize'' uygulamasını kaldırıyor

Londra hükümeti 2019 yılı itibariyle yeni düzenlemeler sonrası tekrar yürürlüğe girecek olan uygulamanın suistimal edilmesi ve kara para aklama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle geçici olarak durduracağını açıkladı.

İngiltere Göçmenlik Bakanı Caroline Nokes, 7 Aralık’tan itibaren uygulamayı askıya alacaklarını açıklayarak "Sadece İngiliz ekonomisine katkı sağlama niyetinde olanlara kapımız açık" diye konuştu. ‘Altın Vize’ olarak bilinen Tabaka 1 (Tier 1) vizesi daha önceden İngiltere’ye iki milyon sterlin yatırım yapan iş insanlarına veriliyordu.



Vize sayesinde yatırımcılar 5 sene boyunca ülkede oturum hakkı ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı elde ediyordu.



Londra hükümeti yeni düzenlemeyle birlikte yabancı zengin iş insanlarının banka hesaplarına kapsamlı bir mali hesap denetim şartı getiriyor. Ayrıca vizenin her iki senede bir yenilenmesi gerekiyor.



Bunun yanında, iş insanlarının yatırım fonu alma yetkisi kaldırılarak, aktif bir şekilde hesap hareketliliği olan ve ticaret yapan İngiliz firmalara yatırım şartı getiriliyor.



Avrupa Birliği ülkeleri 2008’de patlak veren ekonomik kriz sonrası son 10 yıl içerisinde ‘Altın Vize’ uygulaması ile 100 bin kişiye oturma izni sağladı. 6 bin kişi ise doğrudan Avrupa Birliği vatandaşı oldu.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü Ekim ayında yolsuzlukla mücadele kapsamında altın vize konusunu araştırarak bir rapor hazırladı. Rapora göre, göre ‘altın vize’ uygulamasını en çok kullanan ülkelerin başında İspanya, Macaristan, Letonya, Portekiz ve İngiltere bulunuyor.



Malta ve Avusturya'nın dışında hiç bir ülke vatandaşlık ya da oturum izni alan kişilerin isimlerini ise henüz açıklamadı. Letonya'da veya Yunanistan'da 250 bin euroya ev alınabiliyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin sunduğu altın vize programı kapsamında ülkede 2 milyon euroluk gayrimenkul satın alan vatandaşlık almaya hak kazanıyor. Avusturya'da ise bu durum 10 milyon euroyu buluyor.