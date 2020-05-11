İngiltere Başbakanı: Aşı hiçbir zaman bulunamayabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle ilgili bugün yayınladığı 50 sayfalık raporda, aşının bulunamama olasılığı olduğunu belirtti. İngiltere’nin koronavirüs salgını yol haritası olarak yorumlanan raporda, gelecekte meydana gelecek yeni salgın dalgalarından endişe duyulduğu belirtildi.

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına uzun vadeli çözümün aşı olacağını ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceğini de vurguladı. Johnson aşı için “Bir atılım umuyoruz, ama umut bir plan değildir. Aşı veya tedavi bir yıldan uzun sürebilir. Gerçekten de en kötü senaryoda aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"BU KISA SÜRELİ BİR KRİZ DEĞİL"

Koroanvirüs salgını tedbirleriyle uzun vadede yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Johnson, “Bu kısa süreli bir kriz değil. Kovid-19 periyodik salgınlara neden olması muhtemel” dedi. Başbakan yakın gelecekte büyük salgın dalgalar olabileceğini belirtirken virüsün insan hayatında uzun süre kalabileceğini ifade etti.

"İKİ UMUT VAAT EDEN AŞI PROGRAMI"

Uzun vadeli çözümün aşı veya ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Johnson, “Bu nedenle, Oxford Üniversitesi ve Imperial College tarafından dünyanın en umut verici aşı geliştirme programlarından ikisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.

Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi.

Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.