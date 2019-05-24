  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 24 Mayıs 2019 12:14

İngiltere Başbakanı istifa ediyor ! Tarih verdi

İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için muhalefete verdiği tavizlerle eleştirilen Başbakan Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı istifa ediyor ! Tarih verdi
A+ A-

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin "başbakanlara göreve getirme ve görevden alma" yetkisine sahip "1922 Komitesi"nin toplantısının ardından Başbakan Theresa May istifa tarihini açıkladı.

Brexit anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmaya hazırlanan May'in muhalefetin desteğini alabilmek için verdiği tavizler kendi partisinde isyana yol açtı.

Başbakan Theresa May'in ikinci referandum olasılığını ve Avrupa Birliği ile yakın ticaret düzenlemelerini gündemde tutması kabineden istifaları da beraberinde getirdi.

brexit , istifa , ingiltere
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM