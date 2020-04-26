İngiltere Başbakanı Johnson görevine geri dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine 5 Nisan'da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı belirtilen Başbakan Johnson, 6 Nisan'da kaldırıldığı yoğun bakım servisinden 9 Nisan'da çıkmış, 12 Nisan'da ise hastaneden taburcu edilmişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüs tedavisi gören ve iyileştiği belirtilen Başbakan Johnson'ın, önümüzdeki pazartesi günü yeniden işe döneceği duyuruldu.