İngiltere Başbakanı Johnson görevine geri dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine 5 Nisan'da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı belirtilen Başbakan Johnson, 6 Nisan'da kaldırıldığı yoğun bakım servisinden 9 Nisan'da çıkmış, 12 Nisan'da ise hastaneden taburcu edilmişti.
İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüs tedavisi gören ve iyileştiği belirtilen Başbakan Johnson'ın, önümüzdeki pazartesi günü yeniden işe döneceği duyuruldu.
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