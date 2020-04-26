  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 26 Nisan 2020 14:45

İngiltere Başbakanı Johnson görevine geri dönüyor

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın 27 Nisan Pazartesi günü işe döneceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson görevine geri dönüyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine 5 Nisan'da St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı belirtilen Başbakan Johnson, 6 Nisan'da kaldırıldığı yoğun bakım servisinden 9 Nisan'da çıkmış, 12 Nisan'da ise hastaneden taburcu edilmişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüs tedavisi gören ve iyileştiği belirtilen Başbakan Johnson'ın, önümüzdeki pazartesi günü yeniden işe döneceği duyuruldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , boris johnson , koronavirüs tedavisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM