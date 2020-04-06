İngiltere Başbakanı koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Corona virüsü testi pozitif çıkan 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın semptomları ağırlaştığı için yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada Johnson'a kötü bir şey olması halinde yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın geçeceği belirtilmişti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısa bir süre önce corona virüsü için test yaptırmış ve sağlık bakanı ile birlikte testi pozitif çıkmıştı.

Johson geçtiğimiz Pazar günü durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılmıştı.

Akşam üzeri yapılan son açıklamada ise Johnson’ın durumunun ağırlaşması üzere yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

YETKİLERİNİ DIŞİŞLERİ BAKANINA DEVREDECEK

The Guardian’da yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Johnson’ın hasta olması durumunda Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın görevleri devralacağını duyurmuştu.

Sözcü ayrıca, Raab’ın da hasta olması durumunda başbakanın, bakanlarından herhangi birisine sorumluluk verme yetkisine sahip olduğunu da eklemişti.

Johnson’ın testinin pozitif çıkmasının ardından Raab’a da test yapıldı ve testinin iki kez negatif çıktığı açıklanmıştı.

JOHNSON’IN SEVGİLİSİ DE SEMPTOM GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johnson'ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds corona virüsü semptomları gösterdiğini açıklamıştı.

Johnson’ın 32 yaşındaki hamile sevgilisinin bu açıklaması yürekleri ağza getirmişti.

Carrie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftayı corona virüsü semptomları nedeniyle yatakta geçirdiğini belirtmişti.

7 günlük bir dinlenmenin ardından şu an kendini daha güçlü hissettiğini belirten Carrie düzelme sürecinde olduğunu ifade etmişti.

Carrie mesajında corona için test yaptırma ihtiyacı duymadığını da bildirmişti.