İngiltere Başbakanı tedaviye cevap veriyor

İngiltere'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye cevap verdiği bildirildi.

Başbakanlık Sözcüsü, günlük bilgilendirme toplantısında, Londra'daki St Thomas Hastanesinde üçüncü gecesini geçiren Johnson'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

"Başbakan'ın klinik olarak durumu stabil, tedaviye cevap veriyor." diyen sözcü, Johnson'ın "standart oksijen tedavisi" aldığını ve "desteğe ihtiyaç olmadan nefes alıp verebildiğini" belirtti.

Sözcü, 55 yaşındaki Johnson ile "konuşulup konuşulmadığına" ilişkin bir soru üzerine ise, "Başbakan çalışmıyor, yoğun bakımda, ihtiyaç duyduğu kişilerle iletişim kurabilecek durumda. Doktorlarının tavsiyelerine uyuyor." diye konuştu.

Sözcü, verilen destek mesajları için de "çok minnettar olduklarını" sözlerine ekledi.

Durumu 10 günde kötüleşti

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

'Yoğun bakıma alındı'

İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

Nişanlısında da virüs belirtileri görülmüştü

Başbakan'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı corona virüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.