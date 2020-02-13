İngiltere Başbakanı'nın yalanı ortaya çıktı

İngiltere’de göreve geldiği günden bu yana başta Brexit süreci olmak üzere birçok sorunla mücadele eden Başbakan Boris Johnson, son günlerde sevgilisi Carrie Symonds’la yaptığı tatil nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Noel döneminde 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında Karayipler’e giden çift, 15 bin sterlin ücreti olan bir villada tatil yapmıştı. Söz konusu masrafları kimin karşıladığıyla ilgili sorulara yanıt veren Johnson, parayı Muhafazakar Parti’ye yaptığı bağışlarla bilinen iş insanı David Ross’un ödediğini söylemişti.

Daily Mail gazetesine konuşan Ross ise Johnson’ı zora sokacak açıklamalarda bulundu. Villanın ayarlanmasında yardımcı olduğunu belirten Ross, ücreti ödediği iddialarını yalanladı.

Ross’un gündem yaratan açıklamaları sonrası ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden sesler yükseldi. Johnson’ı gerçeği söylemeye davet eden vekiller, aksi takdirde soruşturma komisyonunun devreye girmesi çağrısı yaptı.