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  4. 24 Mayıs 2017 13:59

İngiltere Kraliçesi'nin yakınında bıçaklı saldırgan paniği

Buckingham Sarayı'nın önünde Kraliçe Elizabeth'in bölgeden geçmesinden kısa bir süre önce bıçaklı bir adam yakalandı.

İngiltere Kraliçesi'nin yakınında bıçaklı saldırgan paniği
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Bıçaklı olduğu belirtilen adam, yaka paça gözaltına alındı. Adamın, Kraliçe'nin bölgeden arabayla geçmeden sadece 30 saniye önce gözaltına alındığı belirtildi. 

İngiltere'nin Manchester kentinde önceki gün düzenlenen bombalı intihar saldırısında 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Saldırı nedeniyle İngiltere'deki terör alarmı yükseltmişti. 

İngiliz basınında paylaşılan görüntülerde, siyahi bir adamın yaka paça yere yatırıldığı ve Kraliçe'nin güzergâhından uzaklaştırıldığı görülüyor. Polis, daha sonra yapılan gözaltı işleminin terör bağlantılı olmadığını açıkladı. 

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