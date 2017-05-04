İngiltere Kraliyet Sarayı'nda kırmızı alarm !

İngiltere'de olağanüstü saatler yaşanıyor. Associated Press'in haberine göre tüm kıdemli personeller Buckingham Sarayı'nda acil toplantıya davet edildi. Rutine uymayan toplantının ardından konuşan yapan kraliyet kaynakları 'Endişe yaratacak bir durum yok' açıklaması yaptı.

Ancak İngiliz medyasında Prens Philip'in hayatını kaybettiği iddiaları dolaşmaya başladı. Buckhingham Sarayı'nın resmi yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Reuters'ın haberine göre kaynaklar Kraliçe Elizabeth ve kocası Prens Philip'in sağlığı konusunda bir alarmın bulunmadığını bildirdi.

Çıkan haberlerde Prens Philip'in yaşamını yitirmesi halinde saraydaki bayrakların indirilmesi gerektiği vurgulandı. Hali hazırda saraydaki bayraklarin indirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Birleşik Krallık genelinde Kraliyete bağlı tüm yetkililerin gece saat 3 sularında saraydaki acil durum toplantısına çağrıldığı açıklandı. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre toplantıya Chamberlain Lordu'nun ve Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Christopher Geidt'in aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.

Son dönemlerde Kraliçe Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişeler bulunuyor. Noel döneminde Kraliçe ve Prens ağır bir grip atlatmışlardı. Kraliçe Elizabeth 91, Kral Philip 95 yaşında.