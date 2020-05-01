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  4. 01 Mayıs 2020 22:39

İngiltere Krallık Kilisesi sahte Korona ilacı satıyor

İngiltere'de Krallık Kilisesi'nin sahte korona ilacı satması ülkede gündeme bomba gibi oturdu. Kilise ise üretimi durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip satışa devam etti.

İngiltere Krallık Kilisesi sahte Korona ilacı satıyor
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İngiltere'de, Krallık Kilisesi tarafından sahte corona virüsü ilacı satışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte corona virüsü ‘koruma kitleri' sattığı için soruşturma açılan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Krallık Kilisesi,satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı' adı altında satışına devam edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

“İLAHİ TEMİZLİK YAĞI” 91 STERLİN

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları corona virüsünden koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde corona virüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı' ilacını 91 sterline satılıyor.

Ulusa yardım ettiklerini iddi eden Krallık Kilisesi çalışanı, “Ulusa yardım ediyoruz. Bunun corona virüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi.

İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte corona virüsü koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

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ingiltere , virüs , korona
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