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  4. 04 Haziran 2020 16:16

İngiltere parlamentosu karıştı! Koronavirüs paniği

İngiltere parlamentosunda Ekonomi Bakanı Alok Sharma'yın konuşma sırasında burnunu ve terini silmesi koronavirüs şüphesi yaşattı.

İngiltere parlamentosu karıştı! Koronavirüs paniği
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İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı.

Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

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