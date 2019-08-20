İngiltere, Suriye'nin Türk konvoyuna saldırısını konuşuyor

İngiliz gazeteleri, Suriye'de bir Türk konvoyuna dün düzenlenen hava saldırısına sayfalarında geniş yer verdi. Guardian, İngiliz Daily Telegraph ve Times gazeteleri, Esad'ın bu saldırısını değerlendirdi.

Dün Suriye'de Esed rejimine bağlı savaş uçakları, iki Türk askeri konvoyunu hedef aldı. Han Şeyhun'un kuzeyindeki saldırıda konvoya refakat eden Feylak el Şam Tümeni komutanlarından Hüseyin Kasım ve 2 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi ise yaralandı.

GUARDİAN GAZETESİ

Guardian gazetesi, "Ankara, Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısını Esad güçlerinin düzenlediğini iddia ediyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin dün Suriye'ye önemli sayıda tank ve asker gönderdiğini yazdı. Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov imzalı haberde, Türkiye'nin Suriye'ye tank ve asker göndermesi, "Han Şeyhun kasabasındaki birlikleri güçlendirme" olarak yorumlandı. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşa askeri olarak hiç bu kadar müdahil olmadığı ifade edildi.

DAİLY TELEGRAPH GAZETESİ

İngiliz Daily Telegraph ve Times gazeteleri de bugün saldırıyla ilgili haberlere sayfalarında yer verdi.

Daily Telegraph, "Esad'ın savaş uçakları Türk konvoyuna saldırdı" başlıklı haberinde, Şam'ın nadir görülen bir şekilde Suriye'deki Türk askerlerini doğrudan hedef aldığını yazdı.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Raf Sanchez'e göre ise saldırıda ölenlerin ve yaralananların Türk askerleri mi yoksa Suriyeli muhalifler mi olduğu belli değil.

TİMES GAZETESİ

Times'taki Hannah Lucinda Smith imzalı haberin başlığı ise "Türk askeri konvoyu Suriye'de vuruldu".

Haberde saldırıyı Suriye'nin de Rusya'nın da düzenlemiş olabileceği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayla ilgili olarak ise "Ankara, Esad yerine Moskova'dan bahsederek gözüpek bir adım attı" yorumu yapıldı.