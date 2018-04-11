İngiltere Suriye'ye askeri müdahaleye yeşil ışık yaktı

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır. Başbakan May, askeri müdahale onayı için İngiliz Parlamentosu'nun onayını da aramayacak.

BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.

BBC'ye göre Muhafazakar Parti lideri May, Şam'ın Doğu Guta kırsalındaki Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya acilen cevap verilmesi gerektiğine inanıyor. May bu yüzden dolayı parlamento oylamasına da gitmek istemiyor.

İngiltere'de hükümetin herhangi bir askeri eylem için parlamento onayı almasını gerektiren anayasal bir zorunluluk yok. Ancak İngiliz parlamentosu 2013'te yine kimyasal saldırı iddiaları patlak verdiğinde Suriye'ye olası saldırıyı reddetmişti.

Öte yandan anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir karar için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyor.