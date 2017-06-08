İngiltere uyardı ! Tansiyon yükselebilir...

Bosna Hersek'te Boşnak ve Hırvatların bir arada yaşadığı Mostar şehrinde Lahey'de yargılanan savaş suçlusu Hırvat liderlere destek için bu akşam gerçekleştirilecek konserde etnik gerginlik çıkmasından endişe ediliyor.

Bosna savaşı sırasında "Hersek-Bosna" adlı bir Hırvat devleti kurma gayesiyle Hersek bölgesinde Müslümanlara yönelik etnik temizliğe girişen Hırvat savaş suçlularına destek amaçlı konser programı, Mostar'da gerginlik endişesi yarattı. Aşırı sağcı Hırvat sanatçı Marko Perkovi Thompson'un sahne alacağı konsere paralel olarak Mostar'da savaş suçlularına destek konseri aleyhinde şehrin farklı noktalarında protesto gösterileri de tertiplenecek.

İNGİLTERE UYARDI

Mostar'da tarihi Osmanlı köprüsünü yıkmaktan da sorumlu tutulan savaş suçlularına destek konserinin yarattığı etnik gerginlik nedeniyle İngiltere, vatandaşlarını konserin tertipleneceği stadyum ve protesto gösterilerinden uzak durmaya çağırdı. Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Anlaşmasının tatbik edilmesini sağlayan ve Türkiye'nin de azası olduğu 55 üyeli Barışı Uygulama Konseyi de konser programının endişe yarattığı şeklinde bir açıklama yayınladı.