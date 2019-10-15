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  4. 15 Ekim 2019 20:47

İngiltere ve NATO'dan Türkiye açıklaması: ''Operasyon sona ermeli''

İngiliz Başbakan Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

İngiltere ve NATO'dan Türkiye açıklaması: ''Operasyon sona ermeli''
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Reuters'ın aktardığına göre Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü görüşmeye ilişkin "Başbakan ve Genel Sekreter Suriye'nin kuzeyindeki durum konusunda derin endişelerini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"İki lider de Türkiye'nin bir NATO müttefiği olarak önemini vurguladı ve Suriye'deki savaş sırasında sığınmacıları desteklemekte oynadığı rolü kabul etti" diyen Britanya Başbakanlık sözcüsü, "Ama Türkiye'nin şu anki operasyonunun sona ermesi gerektiğini açıkça belirttiler" diye konuştu.

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