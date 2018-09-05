İngiltere ve Rusya arasında yeni kriz !

İngiliz savcılar, Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı iki Rus uyruklu vatandaşın geçtiğimiz mart ayında Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'i zehirlediklerine dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu açıkladı.

İngiliz Kraliyet Savcılığı Teşkilatı yetkilisi Sue Hemming, isimlerini Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov olarak verdiği Rus şüphelilere, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'yı öldürmek için komplo kurma suçlaması yöneltmeye yetecek kadar kanıtları olduğunu söyledi.

İngiliz polisi, fotoğraflarını yayınladığı her iki şüphelinin de 40 yaşlarında olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: İKİ İSİM RUS AJANI

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili; "Mart ayında bu vakadan Rus devletinin sorumlu olduğunu söylerken haklıydık. Eldeki kanıt dosyasından yola çıkarak, hükümet kimliği açıklanan iki zanlının, GRU olarak da bilinen Rus askeri istihbarat subayları olduğu sonucuna vardı" duyurusunu yaptı.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Reuters'ta yer alan bilgiye göre; Rusya elçisi ise zehirlenme ile ilgili ülkesinin hiçbir alakası olmadığını ifade etti.

ULUSLARARASI KRİZ YARATAN OLAYDA NELER YAŞANDI?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba ile kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.