İngiltere'de 100 bin kişiye yanlışlıkla ''tehlikedesiniz'' mektubu

İngiltere’de mart ayında hükümet, Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı kuruluşlarda ve pratisyen hekimlerden yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı en fazla risk grubunda bulunan kişilerin hızlı bir şekilde tespit etmesi istendi.



30 HAZİRAN'A KADAR EVDEN ÇIKMAMALARI İSTENDİ

Bu kapsamda, ülke genelindeki 2,16 milyon kişiye, diğerlerinden daha sıkı önlem almalarını bildiren “aşırı tehlikedesiniz” mektubu gönderildi. Mektuplarda, söz konusu kişilerin yüz yüze teması en aza indirmesi ve 30 Haziran’a kadar evlerinden çıkmamaları istendi.

MEKTUPLARIN 10 BİNİ ÖLEN KİŞİLERE

Ancak, alıcıların yaklaşık yüzde beşinin yanlış şekilde dahil edildiği ortaya çıktı. El yapımı listeleri kontrol etmesi istenen yetkililer, hastalarının yüz binden fazlasının riskli yaş grubunda ya da kronik hastalık geçmişine sahip olduğunu doğruyamadı. Üstelik, yaklaşık 10 bin mektubun hali hazırda corona virüs nedeniyle ölen kişilere yollandığı ortaya çıktı. Mektupları alan ve yakınlarını kaybetmiş aileler ise stres ve huzurluğa sürüklendiklerini belirtti.

İngiliz Tabipler Birliği ise savunmasız hasta listelerinin doğrulanmasının, Hükümetin sürekli değişen tavsiyeleri nedeniyle zorluklarla dolu olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin baş tıbbi memuru Profesör Chris Whitty, aşırı riskli hastalar listesinin, hastane verileri ve bir dizi klinik durum kullanılarak derlendikten sonra başlangıçta 900 bin civarında olduğunu, spesifik kanserleri olan veya organ nakli alıcıları olan kişilerin yanı sıra bağışıklık sistemini tehlikeye atan başka rahatsızlıkları olan hastaları da içerdiği belirttii.

Whitty, ilk mektupların Nisan ayının başında gönderildiğini ve pratisyen hekimlere kendi insiyatiflerini kullanarak başka hastaları eklemelerinin söylenmesinin ardından sayının 2,16 milyona çıktığını söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından listedeki yaklaşık 107 bin hasta aşırı risk grubunda olmadıkları tespit edildikten sonra çıkarıldı. Pratisyen hekimlerden ilk etapta hatalı mektupgönderdikleri kişilerle yeniden iletişime geçmeleri istendi.

Öte yandan, pandemiden Avrupa’daki en kötü etkilenen ülke konumunda bulunan İngiltere’de corona virüs vakalarının sayısı 201 bini aşarken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 30 bini geçti.