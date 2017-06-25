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  4. 25 Haziran 2017 13:46

İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç cami yakınlarında bayramlaşan kalabalığın arasına daldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken altı kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı
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Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

Reuters'ın haberine göre olayda en az 6 kişi yaralandı. İngiliz polisi 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken olayın terör bağlantılı olmadığını aktardı.

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.

müslümanlar , ingiltere , araç , kalabalık