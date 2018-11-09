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  4. 09 Kasım 2018 20:23

İngiltere'de Brexit depremi ! İstifa etti

İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kardeşi, hükümetten istifa etti.

İngiltere'de Brexit depremi ! İstifa etti
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İngiltere'de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, 2. Brexit referandumu yapılmasını isteyerek hükümetten istifa etti.

Jo Johnson, kabinede hem Ulaştırma Bakan Yardımcısı hem de Londra'dan sorumlu bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Johnson istifasını duyurduğu açıklamasında, Başbakan Theresa May'i eleştirdi.

May'in Brexit müzakerelerini yürütürken "hayal dünyasında yaşadığını" söyleyen Johnson, "İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizin eşiğinde" dedi.

Johnson, İngiltere'de Brexit için mutlaka yeniden referandum yapılması gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe

brexit , ingiltere , istifa
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