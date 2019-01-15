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  4. 15 Ocak 2019 23:13

İngiltere'de Brexit oylamasında karar çıktı

İngiltere'de parlamento, AB'den ayrılma planı olan Brexit'i reddetti.

İngiltere'de Brexit oylamasında karar çıktı
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İngiliz Parlementosı Brexit oylamasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Oylama Başbakan Theresa May için büyük hezimetle sonuçlandı.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

Başbakan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu akşam güven oylaması talep etmesi durumunda yarın güven oylaması yapacaklarını duyurdu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Avam Kamarası daha önce anlaşmanın reddedilmesi durumunda hükümete üç gün içinde bir B planı ile gelme zorunluluğu getirmişti.

Brexit ve İngiltere hükümetinin geleceğiyle ilgili ise farklı senaryolar var.

Seçeneklerden biri Parlamento'da bir güven oylaması yapılarak hükümetin düşürülmesi.

AA

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