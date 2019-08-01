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  4. 01 Ağustos 2019 17:49

İngiltere'de büyük panik ! Tahliye başladı...

Kuzeydeki Derbyshire'da yağan aşırı yağmur, büyük bir barajın taşmasına ve duvarda hasara yol açtı. Yetkililer, baraj duvarının altındaki kasaba için tahliyeemri verdi.

İngiltere'de büyük panik ! Tahliye başladı...
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İngiltere'de bir barajın çökme ihtimaline karşı Derbyshire bölgesinde alarm verildi.

Toddbrook Barajı yoğun yağışın ardından taştı, baraj duvarında ise birçok hasar meydana geldi.

Yerel medya, baraj duvarının hemen altında yer alan Whaley Bridge kasabasının tahliye edildiğini bildiriyor.

Derbyshire polisi, attığı uyarı tweetiyle evlerini terk etmeyenlerin acil şekilde Chape Lisesi'ne gelmelerini istedi. 

Whale Bridge sakinleri de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla çökme riskinden korktuklarını belirtiyor.

tahliye , baraj , ingiltere
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