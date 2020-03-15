İngiltere'de coronaya karşı çılgın plan: Herkese bulaşmalı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 5 bini aşkın insanın ölümüne yol corona virüsü gündemin bir numaralı maddesi. Ülkeler sınırlarını kapatmaktan okulların tatil edilmesine kadar birbiri ardına önlemler alırken, İngiltere’de Boris Johnson hükümetinin politikaları sert eleştirilerin hedefinde.

Ada’da İskoçya dışında okullar tatil edilmezken Johnson hükümeti salgının kaçınılmaz boyuta ulaştığını ve hastalığın yavaşlatılarak kontrollü şekilde yayılması gerektiğini savunuyor. Nüfusun büyük bölümünün virüsten etkilenmesiyle ‘sürü bağışıklığı’ kazanılması ve bu sayede sağlık sisteminin kapasitesini zorlamadan riskli grupların daha etkili bir şekilde korunması hedefleniyor.

‘UZUN SÜRE BİZİMLE OLACAK’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre hükümetin danışma kurulunda yer alan Profesör Dr. Graham Medley bu planı şöyle açıklıyor:

“Bu virüs uzun bir süre bizimle olacak. Virüs, bir süre sonra salgın etkisini kaybedip daha önce ortaya çıkmış ama farkında olmadığımız corona virüsü çeşitlerine katılacak. Bu noktada ‘Sürü Bağışıklığı’ dediğimiz durumu yaratmamız gerekiyor. Bu, nüfusun büyük bir çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık geliştirmesi demek. Aşının yokluğunda bunu yaratabilmenin tek yolu, nüfusun çoğunluğunun hastalığa yakalanmasıdır.”

‘500 BİNDEN FAZLA ÖLÜM OLUR’



Ülkenin önde gelen gazeteleri bu plana sert tepki gösterdi. Financial Times gazetesi “Britanya’nın virüse karşı stratejisi bir kumar” başlığını kullanırken, İrlanda’nın okullarını, Danimarka’nın sınırını kapattığını ve Fransa’nın da toplu etkinlikleri yasakladığını hatırlattı.

İngiltere’de buna benzer hiçbir önlem alınmadığına dikkat çeken gazete, alınan önlemlerin bulaşma hızını yavaşlatacağının kesin olmadığını, İngiltere’nin politikasının sıkı karantina önlemlerine kıyasla daha fazla ölüme yol açacağının kesin olduğunu yazdı.

Hükümetin açıkladığı en kötü senaryoya göre 66 milyonluk İngiltere nüfusunun yüzde 80’i virüs kapacak ve öldürücülük oranı yüzde 1 bile olsa 500 binden fazla insan ölmesi muhtemel.

Bu İngiltere’de bir yılda ölen kişi sayısına denk. Gazeteye göre bilinmeyen bir şey de insanların ne kadar süre boyunca virüse bağışıklık göstereceği.

OKULLARIN SEBEBİ SAĞLIK PERSONELİ

Guardian gazetesi de başyazısında İngiltere’de toplumsal yaşamın durma noktasına doğru yavaşlamakta olduğunu yazdı.

Mayıs’ta gerçekleşmesi gereken yerel seçimlerin bir yıl sonraya ertelenmesinin bu etkilerden biri olduğunu belirten Guardian, ülkedeki huzur evlerinin kapılarını ziyaretçilere kapamaya başladığını aktardı. Gazeteye göre okulları açık bırakma kararının arkasındaki nedenlerden biri de kilit öneme sahip sağlık personelinin evde çocuklarına bakmak yerine işlerine devam edebilmesini sağlamak.

EN KÖTÜ DÖNEM 10-14 HAFTA SONRA

Guardian başyazısına şöyle devam etti:

“Hükümet, corona virüsünü durdurmak için atılacak sert adımların, bu önlemler hafifletildikten sonra aynı sorunların oluşmasına yol açacağını düşünüyor. Bu yüzden ülke için en az zarar verici sonucun yönetilen ve yavaşça büyüyen bir salgın olduğunu düşünüyorlar. Salgının en kötü noktasının 10-14 hafta sonra gerçekleşmesini bekliyorlar.”

İŞ BİRLİĞİ YAPILMALI

Times gazetesinin başyazısında da corona virüsü salgını vardı. Salgının modern dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Times, ülkelerin krize karşı işbirliği yapmasının daha verimli olacağını yazdı. Times, Çin’in virüsün genetik kodunu diğer ülkelerle paylaşmasını buna örnek olarak gösterdi.