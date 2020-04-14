''İngiltere'de durum çok daha kötü''

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’nin iki saygın kurumunu karşı karşıya getiren bir polemik başladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, bugün yapılan açıklamada ülke genelindeki koronavirüsüne bağlı ölüm sayısının, hükümetin açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek olduğunu duyurdu.

Ajansların ve İngiliz medyasının son dakika gelişmesi olarak geçtiği haberde, Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İngiltere’de Sağlık Bakanlığı ve yetkililer tarafından açıklanan günlük koronavirüs verilerinin doğru olmadığını açıklayan Ulusal İstatistik Ofisi, “Bu verilerde sadece hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı veriliyor. Bakım evlerinde ya da başka yerlerde ölenlerin sayısı yer almıyor” açıklamasını yaptı.

HÜKÜMET VERİLERİNDEN YÜZDE 52 DAHA FAZLA

Ulusal İstatistik Ofisi, haftalık olarak açıkladıkları verilerin daha doğru olduğunu açıklarken, “Kurumumuz koronavirüsne bağlı ölümleri ölüm belgesindeki gibi kayıtlara geçiriyor. Hastanede ya da başka bir yerde ölümün gerçekleşti fark edilmiyor. Verilerimize göre İngiltere’de 3 Nisan’a kadar olan süreç içerisinde 5 bin 979 insan yaşamını yitirdi” ifadesi kullanıldı.

Her gün koronavirüs ile ilgili güncel verileri açıklayan İngiliz hükümeti ülke genelinde 3 bin 939 insanın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerinin hükümett verilerine göre yüzde 52’lik bir artış gösterdiği belirtiliyor.