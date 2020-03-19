İngiltere'de gençler süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı !

İngiltere'de bir grup genç süpermarketten içki çalmaya çalıştı. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tarz olayların korku yarattığı kaydedildi.

KAÇARKEN SÜPERMARKETİN CAMLARINI KIRDILAR

Başkent Londra'nın güneyinde bulunan bir süpermarketten içki almaya çalışan bir grup genç, kaçarken süpermarketin camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis, gençlerden 4'ünü yakalayarak gözaltına aldı.

MARKETLER GECE GEÇ SAATLERE KADAR AÇIK

Koronavirüs salgını sebebiyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tür olayların korku yarattığını belirten polis, güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 144 OLDU

İngiltere'de son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 144'e ulaştı. Vaka sayısı da 643 artarak 3 bin 269'ye yükseldi.