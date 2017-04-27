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  1. 27 Nisan 2017 17:04

İngiltere'de hareketli anlar ! O cadde kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan'ın ve bazı bakanların evine giden cadde kapatıldı.

İngiltere'de hareketli anlar ! O cadde kapatıldı
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Reuters haber ajansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Theresa May'in ve bazı bakanların konutuna giden caddenin kapatıldığını duyurdu.

Ajanslar polisin stratejik bölgede bir 'vaka' ile meşgul olduğunu belirtirken, kentin en önemli bölgelerinden birinde polisin neden acil durum önlemleri almaya başladığı açıklanmadı. İngiliz polisi, çok sayıda önemli binanın bulunduğu Whitehall bölgesindeki olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken, olayla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı. Görgü tanıkları, olay nedeniyle İngiliz Parlamentosu’nun ana giriş kapılarının kapatıldığını aktardı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Reuters'a konuşan görgü tanıkları adli tıp kıyafeti giymiş birkaç resmi görevlinin bölgede görüldüğünü belirtti. İngiliz polisi ise Westminster bölgesinde bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu. BBC'den bir muhabir Twitter hesabından yerde iki tane bıçak gördüğünü, bunlardan birinin 'büyük bir ekmek bıçağı' olduğunu söyledi.

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