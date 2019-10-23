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  4. 23 Ekim 2019 19:51

İngiltere'de kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında 39 kişiye ait ceset bulundu. Ölenler arasında bir çocuk da olduğu belirtilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İngiltere'de kamyonda 39 ceset bulundu
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İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşanan olay sonrası polis alarma geçti.

İlk değerlendirmelere göre kamyonun Bulgaristan’dan geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. İngiliz polisi, kamyonun Kuzey İrlandalı olduğu belirtilen sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Ölenler arasında bir çocuğun da olduğu belirtilirken, kurbanların kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Korkunç olayla ilgili Başbakan Boris Johnson da bir açıklama yaptı. Johnson, “Gelişmeleri yakından izliyorum. Essex polisi ile yakından çalışıp ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Dualarım hayatını kaybedenler ve onların sevdikleriyle” ifadelerini kullandı.

Sözcü

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