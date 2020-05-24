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  4. 24 Mayıs 2020 09:33

İngiltere'de karantina krizi! İstifası isteniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings’in koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesi ile istifası isteniyor.

İngiltere'de karantina krizi! İstifası isteniyor
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Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de salgın ile mücadele kapsamında birçok kısıtlama uygulanıyor. İngiltere’de korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini 15 gün karantinaya alması gerekiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings’in ise kuralı ihlal ettiği iddia edildi. Cummings’in korona test sonucunun pozitif çıkmasının ardından eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile yolculuk yaptığı belirtildi. İngiltere İşçi Partisi, tarafından yapılan açıklamada Cummings’in kısıtlama kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile acil soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.



Korona virüs gelişmeleri hakkında yapılan günlük basın toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı açıklamada Cummings’in korona semptomları görüldüğü sırada olduğu yerde kaldığını ve herhangi bir yolculuk yapmadığını ifade etti. Shapps, Cummings’in herhangi bir kuralı ihlal etmediğini savunurken, “Önemli olan ülkede kilitlenme varken herkes bulunduğu yerde kalması, Bay Cummings içinde olan tam da bu" dedi.

Bakan Shapps, insanların zor zamanlarda aileleri ile birlikte olmak istemelerinin doğal olduğunu belirtti. Shapps, "Hepimiz kriz anlarında ailemize sahip olmaya çalışıyoruz ve onların bize yardımcı olabileceklerini düşünüyoruz. Ve bu durumda olan şey budur" ifadelerini kullandı. Bakan, Başbakan Johnson’ın Başdanışmanı Cummings’e tam destek verdiğini bildirdi.

İHA

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